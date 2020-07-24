У Голлівуді вже звикли, що талановитий гример може змінити зовнішність актора до невпізнання. Однак таку майстерність може продемонструвати і візажист Елліот Йозеф Ренц, який працює під псевдонімом Алексіс Стоун.

Британець отримав велику популярність у мережі завдяки своїй сторінці в інстаграмі, за якою вже стежать понад 800 тисяч людей. Візажист вирішив детально повторювати образи відомих людей, приголомшуючи підписників блогу яскравими фото. Завдяки макіяжу, кольоровим лінзам та перукам Алексіс Стоун перевтілюється в інших людей та вражає схожістю з ними.

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За словами візажиста, на створення нового образу йому потрібно всього година. Наносити грим Алексіс Стоун ніколи не вчився у професіоналів, тому робить все віртуозно, змішуючи кольори. А от надихають майстра перевтілень не тільки знаменитості, але й кіногерої. Саме персонажі з фільмів займають чільне місце у доробку Алексіс Стоун.

Все це зроблено з першої спроби. Мене зазвичай надихають або популярні люди, або фільми. Потім я продовжую переглядати фото, перш ніж сісти і перевтілитись у когось з них за 40 хвилин,

– поділився Алексіс Стоун.

"Сам удома", "101 далматинець", "Гаррі Поттер", "Жах на вулиці В'язів" – героїв яких фільмів тільки немає у блозі Алексіс Стоун. Журналісти LIfeStyle 24 підібрали 10 яскравих перевтілень візажиста, які вже вразили мережу.



Стервелла Де Віль зі "101 далматинця" / Фото Instagram / @thealexisstone



Фредді Крюгер / Фото Instagram / @thealexisstone



Білосніжка у виконанні Алексіс Стоун / Фото Instagram / @thealexisstone



Дейєнеріс Таргарієн з "Гри престолів" / Фото Instagram / @thealexisstone



Джо Екзотик з серіалу "Король тигрів" / Фото Instagram / @thealexisstone



Дамблдор з "Гаррі Поттера" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Убити Білла" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Малефісента" / Фото Instagram / @thealexisstone



Принцеса Діана з серіалу "Корона" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Джокер" / Фото Instagram / @thealexisstone