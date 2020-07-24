В Голливуде уже привыкли, что талантливый гример может изменить внешность актера до неузнаваемости. Однако такое мастерство может продемонстрировать и визажист Эллиот Йозеф Ренц, который работает под псевдонимом Алексис Стоун.

Британец получил большую популярность в сети благодаря своей странице в инстаграме, за которой уже следят свыше 800 тысяч человек. Визажист решил подробно повторять образы известных людей, потрясая подписчиков блога яркими фото. Благодаря макияжу, цветным линзам и парикам Алексис Стоун перевоплощается в других людей и поражает сходством с ними.

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По словам визажиста, на создание нового образа ему требуется всего час. Наносить грим Алексис Стоун никогда не учился у профессионалов, однако делает все виртуозно, смешивая цвета. А вот вдохновляют мастера перевоплощений не только знаменитости, но и герои. Именно персонажи из фильмов занимают видное место в творчестве Алексис Стоун.

Все это сделано с первой попытки. Меня обычно вдохновляют либо популярные люди, либо фильмы. Затем я продолжаю просматривать фото, прежде чем сесть и перевоплотиться в кого-то из них за 40 минут,

– поделился Алексис Стоун.

"Один дома", "101 далматинец", "Гарри Поттер", "Кошмар на улице Вязов" – героев каких фильмов только нет в блоге Алексис Стоун. Журналисты LIfeStyle 24 подобрали 10 ярких перевоплощений визажиста, которые уже поразили сеть.



Стервелла Де Виль из "101 далматинца" / Фото Instagram / @thealexisstone



Фредди Крюгер / Фото Instagram / @thealexisstone



Белоснежка в исполнении Алексис Стоун / Фото Instagram / @thealexisstone



Дейенерис Таргариен из " Игры престолов" / Фото Instagram / @thealexisstone



Джо Экзотик из сериала "Король тигров" / Фото Instagram / @thealexisstone



Дамблдор из "Гарри Поттера" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Убить Билла" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Малефисента" / Фото Instagram / @thealexisstone



Принцесса Диіана из сериала "Корона" / Фото Instagram / @thealexisstone



"Джокер" / Фото Instagram / @thealexisstone