Ви цього не знаєте: звідки насправді походить ім'я Віталій

Віталя, Віталь, Вітя – все це скорочені форми такого відомого імені, як Віталій. Його добре знають в Україні та завдяки видатним людям, й у світі.

Назвати дитину Віталієм – чудова ідея, бо ім'я усі знають та добре розуміють. Воно має цікаве значення. А звідки походить ім'я Віталій, коли Дні ангела та який характер у цих чоловіків – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Віталій належить до давніх чоловічих імен римського походження. На українську воно перекладається як "життєвий", "життєздатний", "той, що дає життя".

Спочатку воно не було ім'ям. У Давньому Римі існував рід з прізвищем Vitalianus, який має значення "той, що належать Віталію". До речі, не менш поширеною є жіноча форма – Віталіна.

Коли Дні ангела

Чоловіки, на ім'я Віталій відзначають свої іменини кілька разів у рік: 7 лютого, 5 травня, 11 травня, 5 серпня.

Святими з таким ім'ям були визначні постаті:

Віталій Римлянин був одним із семи синів мучениці Феліцати. Усією сім'єю вони вірили в Ісуса Христа, через що були закатовані та страчені.



Віталій Римлянин / Фото Tureligious.com

Віталій Олександрійський прославився тим, що навертав до віри блудниць через молитви Богу. Він віддавав їм більшу частину зароблених коштів, щоб вони торгували своїм тілом. У результаті – декотрі з них пішли в монастир, а деякі – змінили свій спосіб життя.



Віталій Олександрійський / Фото Mefodiy.org

Віталій Керкирський жив ще в I столітті та був мучеником у ранньому християнстві. Тоді вірян жахливо мучили та вбивали. І така ж доля чекала Віталія – його спалили живцем.

Характер імені

З дитинства Віталій – слухняний, чемний, виконує всі домашні завдання. Дуже прив'язаний до батьків та любить їм допомагати. Тож у нього – доволі м'який характер, який часто сприймають за слабкість.

Насправді за цим стоїть доброта та людяність, яку він часто проявляє у комунікації з іншими людьми. А ще Віталій може бути дуже веселим і життєрадісним, хоча до себе підпускає не всіх. У його оточенні є кілька вірних друзів, яких він цінує та йому цього достатньо.

Віталій може досягти успіху в житті, але йому стає на заваді лінь. Найкраще працює лише тоді, коли має настрій та натхнення. У інших випадках – працездатність знижується. Щодо діяльності, йому підходить спорт, малювання або гуманітарні науки.