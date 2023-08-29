Назвать ребенка Виталием – отличная идея, потому что имя все знают и хорошо понимают. Оно имеет любопытное значение. А откуда происходит имя Виталий, когда Дни ангела и какой характер у этих мужчин – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Виталий принадлежит к древним мужским именам римского происхождения. На украинский оно переводится как "жизненный", "жизнеспособный", "дающий жизнь".

Поначалу оно не было именем. В Древнем Риме существовал род с фамилией Vitalianus, который имеет значение "принадлежащий Виталию". Кстати, не менее распространена женская форма – Виталина.

Когда Дни ангела

Мужчины по имени Виталий отмечают свои именины несколько раз в год: 7 февраля, 5 мая, 11 мая, 5 августа.

Святыми с таким именем были выдающиеся фигуры:

Виталий Римлянин был одним из семи сынов мученицы Фелицаты. Всей семьей они верили в Иисуса Христа, из-за чего были замучены и казнены.



Виталий Римлянин / Фото Tureligious.com

Виталий Александрийский прославился тем, что обращал к вере блудниц через молитвы Богу. Он отдавал им большую часть заработанных денежных средств, чтобы они торговали своим телом. В результате – некоторые из них ушли в монастырь, а некоторые – изменили свой образ жизни.



Виталий Александрийский / Фото Mefodiy.org

Виталий Керкирский жил еще в I веке и был мучеником в раннем христианстве. Тогда верующих ужасно мучили и убивали. И такая же участь ждала Виталия – его сожгли заживо.

Характер имени

С детства Виталий – послушный, вежливый, выполняет все домашние задания. Очень привязан к родителям и любит им помогать. Поэтому у него достаточно мягкий характер, который часто воспринимают за слабость.

На самом деле, за этим стоит доброта и человечность, которую он часто проявляет в коммуникации с другими людьми А еще Виталий может быть очень веселым и жизнерадостным, хотя к себе не всех подпускает. В его окружении есть несколько верных друзей, которых он ценит и этого достаточно.

Виталий может добиться успеха в жизни, но ему мешает лень. Лучше всего работает только тогда, когда у него есть настроение и вдохновение. В других случаях – работоспособность снижается. Относительно деятельности ему подходит спорт, рисование или гуманитарные науки.