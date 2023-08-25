Имена в королевской семье передаются из поколения в поколение. Здесь не бывает случайностей. Такие имена обладают шармом, элегантностью и шиком. Узнаем, какие имена наиболее употребительны среди королевской семьи.
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Самые популярные мужские имена
Имела наибольшую популярность имя Альберт. Именно так называли пра-пра дедушки королевы Елизаветы II принца Альберта. После того как королева Виктория родилась в 1819 году, в семье монархов появилось 12 детей, которых назвали Альбертом.
Герцог Альберт Йоркский / Фото United States
Вторую строчку занял Джордж: детей с таким именем было 10. Третье место принадлежит Чарльзу, так назвали 8 мальчиков в семье И четвертое место занял и Эдвард, которых было семь у рода.
Другими именами, которые использовали короли были:
- Кристиан (5);
- Фредерик (5);
- Луи (5);
- Артур (5);
- Уильям (4);
- Генри (4).
Самые популярные женские имена
Лидером рейтинга есть имя Виктория. За последние 200 лет это имя досталось 9 девочкам. Так называлась пра-пра-пра бабушка принца Гарри королева Виктория.
Королева Виктория / Фото Pinterest
В королевской семье было востребовано имя Мария. Там было семь девочек с таким именем. По шесть раз называли девочек именами Луиза да Александра.
- Также имя Мария принадлежало бабушке королевы Елизаветы – королеве Марии Текской.
Гордое и почтенное имя Елизавета среди монархов. Так ведь было зовут легендарную Елизавету II, правила из всех британских монархов дольше всего – 70 лет. Также это еще одно имя принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Королева Елизавета / Фото Baron/Camera Press
Также представителям аристократии нравятся такие имена:
- Алиса (4);
- Маргарет (3);
- Шарлотта (3);
- Августа (2);
- Елена (2).