Имена в королевской семье передаются из поколения в поколение. Здесь не бывает случайностей. Такие имена обладают шармом, элегантностью и шиком. Узнаем, какие имена наиболее употребительны среди королевской семьи.

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Самые популярные мужские имена

Имела наибольшую популярность имя Альберт. Именно так называли пра-пра дедушки королевы Елизаветы II принца Альберта. После того как королева Виктория родилась в 1819 году, в семье монархов появилось 12 детей, которых назвали Альбертом.



Герцог Альберт Йоркский / Фото United States

Вторую строчку занял Джордж: детей с таким именем было 10. Третье место принадлежит Чарльзу, так назвали 8 мальчиков в семье И четвертое место занял и Эдвард, которых было семь у рода.

Другими именами, которые использовали короли были:

Кристиан (5);

Фредерик (5);

Луи (5);

Артур (5);

Уильям (4);

Генри (4).

Самые популярные женские имена

Лидером рейтинга есть имя Виктория. За последние 200 лет это имя досталось 9 девочкам. Так называлась пра-пра-пра бабушка принца Гарри королева Виктория.



Королева Виктория / Фото Pinterest

В королевской семье было востребовано имя Мария. Там было семь девочек с таким именем. По шесть раз называли девочек именами Луиза да Александра.

Также имя Мария принадлежало бабушке королевы Елизаветы – королеве Марии Текской.

Гордое и почтенное имя Елизавета среди монархов. Так ведь было зовут легендарную Елизавету II, правила из всех британских монархов дольше всего – 70 лет. Также это еще одно имя принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон.



Королева Елизавета / Фото Baron/Camera Press

Также представителям аристократии нравятся такие имена: