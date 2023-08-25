Імена у королівській родині передаються з покоління в покоління. Тут не буває випадковостей. Такі імена наділені шармом, елегантністю та шиком. Дізнаймося, які імена найбільш вживані серед королівської родини.

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Найпопулярніші чоловічі імена

Мало найбільшу популярність ім'я Альберт. Саме так називали пра-пра дідуся королеви Єлизавети II принца Альберта. Після того, як королева Вікторія народилась в 1819 році, у родині монархів з'явилося 12 дітей, яких назвали Альбертом.



Герцог Альберт Йоркський / Фото United States Library of Congress's Prints and Photographs division

Другу сходинку посів Джордж: дітей з таким ім'ям було 10. Третє місце належить Чарльзу, так назвали 8 хлопчиків у родині. І четверте місце зайняв і Едвард, яких було семеро у роду.

Іншими іменами, котрі використовували королі були:

Крістіан (5);

Фредерік (5);

Луї (5);

Артур (5);

Вільям (4);

Генрі (4).

Найпопулярніші жіночі імена

Лідером рейтингу є ім'я Вікторія. Упродовж останніх 200 років це ймення дісталося 9 дівчаткам. Так називалась пра-пра-пра бабуся принца Гаррі королева Вікторія.



Королева Вікторія / Фото Pinterest

У королівській родині було зажаданим ім'я Марія. Там було семеро дівчаток із таким йменням. По шість разів називали дівчаток іменами Луїза та Олександра.

Також ім'я Марія належало бабусі королеви Єлизавети – королеві Марії Текській.

Горде та поважне ім'я Єлизавета серед монархів. Адже так було звати легендарну Єлизавету II, котра правила з усіх британських монархів найдовше – 70 років. Також це ще одне ім'я принцеси Шарлотти, котра є донькою принца Вільяма та Кейт Міддлтон.



Королева Єлизавета / Фото Baron/Camera Press

Також представникам аристократії подобаються такі імена: