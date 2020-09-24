Знаменита українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова показала прихильникам у соціальних мережах кадр з передостаннього тижня зйомок шоу "Супер топ-модель по-українськи".

Відповідний кадр з’явився на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі.

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Передостанній тиждень зйомок, наступний епізод – фінал. А поки що вогні, софіти та відображення,

– написала телеведуча.

Відомо, що через пандемію коронавірусу, процес зйомок модельного шоу навесні не знімали. Попередньо було анонсовано, що шоу, участь в якому беруть учасники з попередніх сезонів, вийде аж у 2021 році.

Втім зйомки наприкінці літа все ж таки розпочалися, тож прихильники з нетерпінням чекають на перший випуск, який вже вийде на телеекранах 16 жовтня на "Новому каналі".

На новій світлині Костромічова постала у чорному топі української дизайнерки Ельвіри Газанової та шкіряній мініспідниці з капсульної колекції співачки Maruv. Образ телеведуча доповнила молочними ботфортами. Строгості та ефектності Костромічовій додав довгий хвіст та макіяж з акцентом на очах. Повіки візажисти нафарбували чорними тінями, а губи – червоною помадою.

Алла Костромічова завжди вирізнялася ефектним вбаранням на модельному шоу, тож її новий образ, як завжди яскравий. Допис вже зібрав понад 30 тисяч лайків та сотні коментарів.

"Шикарна", "Дуже стильна", "Неймовірна", "Алла, ти просто вогонь", "Ви прекрасна", "Ніжки просто вау", – писали фанати в коментарях.

Образи Алли Костромічової на модельному шоу