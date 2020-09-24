Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичова показала поклонникам в социальных сетях кадр с предпоследней недели съемок шоу "Супер топ-модель по-украински".

Соответствующий кадр появился на личной странице знаменитости в Инстаграме.

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Предпоследняя неделя съемок, следующий эпизод – финал. А пока огни, софиты и отражения,

– написала телеведущая.

Известно, что из-за пандемии коронавируса, модельное шоу весной не снимали. Предварительно было анонсировано, что шоу, участие в котором принимают участники из предыдущих сезонов, выйдет только в 2021 году.

Впрочем, съемки в конце лета все же начались, поэтому фанаты с нетерпением ждут первый выпуск, который уже выйдет на телеэкранах 16 октября на "Новом канале".

На новой фотографии Костромичова появилась в черном топе украинского дизайнера Эльвиры Газановой и кожаной мини-юбки из капсульной коллекции певицы Maruv. Образ телеведущая дополнила молочными ботфортами. Строгости и эффектности Костромичовой добавил длинный хвост и макияж с акцентом на глазах. Веки визажисты накрасили черными тенями, а губы – красной помадой.

Алла Костромичова всегда отличалась эффектными нарядами на модельном шоу, поэтому ее новый образ, как всегда яркий. Пост уже собрал более 30 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Шикарная", "Очень стильная", "Невероятная", "Алла, ты просто огонь", "Вы прекрасная", "Ножки просто вау", – писали фанаты в комментариях.

Образы Аллы Костромичова на модельном шоу