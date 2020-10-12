Вчора, 11 жовтня, відбувся 7 випуск шоу "Танці з зірками", який був присвячений латиноамериканським танцям. Ведуча проєкту попдіва Тіна Кароль для ефіру обрала відповідний спокусливий образ. Вона показала бездоганну фігуру в розкішній сукні.

7 тиждень поспіль Тіна Кароль демонструє запаморочливі образи на паркеті "Танців з зірками". На особистій сторінці в інстаграмі 1,7-мільйонній аудиторії співачка показала свій останній look з ефектних ракурсів.

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Образ Тіни Кароль

Зірка обрала асиметричну сукню на одне плече від грузинського модельєра Давида Кома. Вбрання з колекції 2020 року розшите паєтками з пікантним розрізом до стегон дозволило Тіні Кароль показати ідеальні підтягнуті ніжки. Відверте декольте та оголені плечі додали її образу сексуальності.

Брендову сукню ведуча довершила чорними замшевими туфлями-човниками на підборах. Масивні срібні сережки-кільця з камінням вигідно виглядали у поєднанні з look total black.

Тіна Кароль відмовилась від звичної голлівудської укладки та надала перевагу хвилястому волоссю. Вона мала бездоганний макіяж з акцентом на очі та нюдовою помадою.

Фото Тіни Кароль у вишуканій сукні з розрізом



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / Фото Instagram / @tina_karol