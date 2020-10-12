Вчера, 11 октября, состоялся 7 выпуск шоу "Танцы со звездами", который был посвящен латиноамериканским танцам. Ведущая проекта поп-дива Тина Кароль для эфира выбрала соответствующий соблазнительный образ. Она показала безупречную фигуру в роскошном платье.

7 неделю подряд Тина Кароль демонстрирует умопомрачительные образы на паркете "Танцев со звездами". На личной странице в инстаграме 1,7-миллионной аудитории певица показала свой последний look с эффектных ракурсов.

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Образ Тины Кароль

Звезда выбрала асимметричное платье на одно плечо от грузинского дизайнера Давида Комы. Наряд из коллекции 2020 года, расшитый пайетками с пикантным разрезом до бедер, позволил Тине Кароль показать идеальные подтянутые ножки. Откровенное декольте и обнаженные плечи добавили ее образу сексуальности.

Брендовое платье ведущая дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Массивные серебряные серьги-кольца с камнями выгодно смотрелись в сочетании с total black look.

Тина Кароль отказалась от привычной голливудской укладки и предпочла волнистые волосы. У нее был безупречный макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой.

Фото Тины Кароль в изысканном платье с разрезом



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol



Тина Кароль на "Танцах со звездами" / Фото Instagram / @tina_karol