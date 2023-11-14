Особливо, варто підгодовувати кісточкові плодові дерева, зокрема вишню. Чим підживити рослину в листопаді, щоб отримати великий врожай, розкаже 24 Канал.

До речі Це потрібно вносити при осінній посадці яблуні: саджанці добре вкоріняться

Чим підживити вишню

Для дерев восени необхідний кальцій. Посипте прикореневу зону помеленою шкарлупою із яєць чи доломітовим борошном. Достатньо до 500 грамів добрива на кожну вишню.

Ягідні дерева добре підгодовувати хлористим калієм. Калій потрібен для росту та розвитку. А хлор тим часом випаровується ще до початку вегетаційного періоду. Для підживлення молодого дерева вистачить 1 склянки добрива, для дорослого – 2 склянки.

Поради для гарного врожаю вишні / Фото Unsplash

Не використовуйте для підживлення свіжий гній та інші підкорми зі вмістом азоту. Це завадить деревам плавно перейти у зимову сплячку.

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