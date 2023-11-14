Особенно стоит подкармливать косточковые плодовые деревья, в частности вишню. Чем подкормить растение в ноябре, чтобы получить большой урожай, расскажет 24 Канал.

Кстати говоря Это нужно вносить при осенней посадке яблони: саженцы хорошо укоренятся

Чем подкормить вишню

Для деревьев осенью необходим кальций. Посыпьте прикорневую зону молотой скорлупой из яиц или доломитовой мукой. Достаточно до 500 г удобрения на каждую вишню.

Ягодные деревья хорошо подкармливают хлористым калием. Калий требуется для роста и развития. А хлор тем временем улетучивается еще до начала вегетационного периода. Для подкормки молодого дерева хватит 1 стакана удобрения, для взрослого – 2 стакана.

Советы для хорошего урожая вишни / Фото Unsplash

Не используйте для подкормки свежий навоз и другие подкормки с содержанием азота. Это помешает деревьям плавно перейти в зимнюю спячку.

Что еще нужно сделать с вишней до зимы