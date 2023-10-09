Як правильно обрізати вишню восени, щоб був добрий урожай

Чи не в кожному українському саду росте хоча б одна вишня. Втім, далеко не всі знають, що для того, аби був добрий урожай, восени її треба правильно підрізати.

Без цієї процедури зібрати багато великих і соковитих вишень не вийде. Плоди будуть дрібними, дерево погано вродить.

До слова Як правильно обрізати дерева восени: важливі поради від агронома-садівника

Як і коли обрізати вишні восени

Обрізку варто починати щойно з вишні обпаде листя. У цей час закінчується рух соку, тож дерево менш болісно перенесе втрати гілок.

Цікаво, що у південних регіонах цю процедуру можна провести пізніше. Тим часом на Півночі України краще поквапитися.

Досвідчені садівники виділяють два способи обрізання вишень:

проріджування – гілочки відсікають біля основи,

зменшення – гілки видаляють лише частково.

Обрати можна те, що більше до вподоби. Головне – обрізати хворі та старі гілки. Це забезпечить правильне формування крони, омолодить дерево і сприятиме збільшенню врожайності. Окрім того, допоможе захистити вишню від виснаження.

Краще залишити менше гілок, але найкращих. Навіть невелика кількість зможе потішити значним урожаєм великих і соковитих ягідок.

Зверніть увагу! Не варто обрізати молоді саджанці, зокрема, однорічні. Їм не вистачить сил для відновлення до настання перших значних морозів.

Для дорослих дерев щорічне санітарне обрізання – обов'язкове. Місця обрізки необхідно замастити садовим варом або олійною фарбою.