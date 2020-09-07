Українська акторка Ольга Сумська не втомлюється публікувати нові фото. Зірка найбільше обожнює позувати у вишиванці. Цього разу Ольга показалась в українському вбранні та з віночком на голові.

Відома українська акторка Ольга Сумська обожнює позувати в українському національному вбранні. Зірка поділилась черговою серією фото на своїй інстаграм-сторінці.

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На світлинах Ольга позує в етнографічному музеї в Пирогово. Фото зроблені восени, а оскільки на обличчі акторки ще помітна її фірмова родимка, жінка вирішила пригадати, як вона проводила минулорічну осінь.

Перед камерю Сумська постала в національному українському вбранні: червоній вишиванці у квіти, спідниці та плахті. Образ неабияк доповнює вінок з квітів, листя та ягід. Волосся жінка заплела в косу. Look завершили чорні чобітки та пишне червоне намисто на шиї.

Шанувальники акторки засипали її позитивними коментарями: "Як красиво", "Ви неймовірна красуня", "Неймовірно", "Олю, ви – супер. Гарні фотографії", "Мені дуже подобається".



Ольга Сумська в українському вбранні / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська в українському вбранні / Instagram / @olgasumska