Украинская актриса Ольга Сумская не устает публиковать новые фото. Звезда больше всего обожает позировать в вышиванке. На этот раз Ольга показалась в украинском наряде и с веночком на голове.

Известная украинская актриса Ольга Сумская обожает позировать в украинском национальном костюме. Звезда поделилась очередной серией фото на своей инстаграм-странице.

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На фотографиях Ольга позирует в этнографическом музее в Пирогово. Фото сделаны осенью, а поскольку на лице актрисы еще заметна ее фирменная родинка, женщина решила вспомнить, как она проводила прошлогоднюю осень.

Перед камерой Сумская появилась в национальном украинском наряде: красной вышиванке в цветы, юбке и плахте. Образ дополняет венок из цветов, листьев и ягод. Волосы женщина заплела в косу. Look завершили черные сапожки и пышное красное ожерелье на шее.

Поклонники актрисы засыпали ее позитивными комментариями: "Как красиво", "Вы невероятная красавица", "Невероятно", "Оля, вы – супер. Хорошие фотографии", "Мне очень нравится".



Ольга Сумская в украинском наряде​ / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская в украинском наряде / Instagram / @olgasumska