Відома співачка зі Львова Ірина Федишин поділилась з шанувальниками особливим для родини днем. Вона показала першу сповідь старшого сина Юрія, під час якої його підтримувала вся сім'я. У церкві вона постала у красивій вишиванці, синій спідниці та на підборах.

Ірина Федишин належить до числа тих українських знаменитостей, які відверто діляться з прихильниками особистим життям. В інстаграм-профілі співачка зізналась, що її старший син Юрій вперше пішов до сповіді разом з похресницею зірки Софійкою. Важливий для хлопчика день сім'я зняла на камеру.

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"Сьогодні у нас святковий день! Мій синочок Юрчик і моя похресниця Софійка пішли вперше до св. тайни Сповіді. Вітаю свої діток. Хай Господь береже їх завжди, і вони будуть добрими християнами", – підписала Ірина Федишин фото на тлі церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що в Сихівському районі Львова.

Варто зазначити, що відповідно до карантинних обмежень, діти йшли до сповіді в захисних масках, а в церкві дотримувались дистанції, сидівши через один стілець.

Образ Ірини Федишин

Артистка позувала перед камерою у розкішній вишиванці з об'ємними рукавами, яку поєднала зі спідницею-олівцем насиченого синього кольору. Аутфіт довершили босоніжки на підборах золотистого кольору, укладка з легкими локонами та денний макіяж з рожевою помадою.



Ірина Федишин з сином Юрієм / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Вся сім'я Ірини Федишин – сини Юрій та Олег і чоловік Віталій Човник – також була вбрана у вишиті сорочки. Разом вони виглядали дуже мило, а їхні образи були гармонійними.

Фото Ірини Федишин з синами і чоловіком



Ірина Федишин з синами і чоловіком / Фото Instagram / @irynafedyshyn