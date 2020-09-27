Известная певица из Львова Ирина Федишин поделилась с поклонниками особенным для семьи днем. Она показала первую исповедь старшего сына Юрия, во время которой его поддерживала вся семья. В церкви она появилась в красивой вышиванке, синей юбке и на каблуках.

Ирина Федишин принадлежит к числу тех украинских знаменитостей, которые откровенно делятся с поклонниками личной жизнью. В инстаграм-профиле певица призналась, что ее старший сын Юрий впервые пошел на исповедь вместе с крестницей звезды Софией. Важный для мальчика день семья сняла на камеру.

К теме В комбинезоне с одним рукавом: Ирина Федишин покорила стильным образом – фото

"Сегодня у нас праздничный день! Мой сыночек Юрчик и моя крестница Софийка пошли впервые к св. тайны Исповеди. Поздравляю своих детей. Пусть Господь хранит их всегда, и они будут добрыми христианами", – подписала Ирина Федишин фото на фоне церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Сиховском районе Львова.

Стоит отметить, что в соответствии с карантинными ограничениями, дети шли на исповедь в защитных масках, а в церкви соблюдали дистанцию, сидя через один стул.

Образ Ирины Федишин

Артистка позировала перед камерой в роскошной вышиванке с объемными рукавами, которую соединила с юбкой-карандашом насыщенного синего цвета. Аутфит завершили босоножки на каблуке золотистого цвета, укладка с легкими локонами и дневной макияж с розовой помадой.



Ирина Федишин с сыном Юрием / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Вся семья Ирины Федишин – сыновья Юрий и Олег и муж Виталий Челнок – также была одета в вышитые рубашки. Вместе они смотрелись очень мило, а их образы были гармоничными.

Фото Ирины Федишин с сыновьями и мужем



Ирина Федишин с сыновьями и мужем / Фото Instagram / @irynafedyshyn