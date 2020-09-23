Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин в очередной раз покорила поклонников ярким и стильным образом. Она предстала перед камерой в красивом наряде, который хорошо подчеркнул изящную фигуру знаменитости.

На личной странице в инстаграме Ирина обнародовала эффектный кадр. Фотография была сделана в телевизионной студии и артистка, как всегда выглядела великолепно.

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Яркий look Ирины Федишин

Певица предстала перед камерой в стильном комбинезоне коричневого цвета с неординарным принтом короны. Наряд звезды имел красивый крой – только один рукав, а второе плечо и рука были обнажены. Также в комбинезоне есть пикантное декольте. Такой look был сексуальным и хорошо подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Ирина соединила аутфит с замшевыми черными туфлями на высоких каблуках.

Белокурые волосы Федишин уложила в локоны, а на лице сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и яркой малиновой помадой на губах.



Ирина Федишин в стильном комбинезоне / Instagram / @irynafedyshyn