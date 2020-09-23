Популярна українська виконавиця Ірина Федишин вкотре підкорила шанувальників яскравим та стильним образом. Вона постала перед камерою у красивому вбранні, яке гарно підкреслило витончену фігуру знаменитості.

На особистій сторінці в інстаграмі Ірина оприлюднила ефектний кадр. Світлина була зроблена у телевізійній студії і артистка, яка завжди, виглядала неперевершено.

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Яскравий look Ірини Федишин

Співачка постала перед камерою у стильному комбінезоні коричневого кольору з неординарним принтом корони. Вбрання зірки мало красивий крій – лише один рукав, а друге плече та рука були оголеними. Також у комінезоні є пікантне декольте. Такий look був сексуальним і гарно підкреслив струнку фігуру знаменитості. Ірина поєднала аутфіт із замшевими чорними туфлями на високих підборах.

Біляве волосся Федишин вклала в локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках та яскравою малиновою помадою на губах.



Ірина Федишин у стильному комбінезоні / Instagram / @irynafedyshyn