Популярна українська співачка Ірина Федишин показує не лише стильні та вишукані аутфіти, а й демонструє вбрання, які обирає для занять спортом. Так, днями зірка показала свою ранкову зарядку.

Ірина Федишин ледь не щодня радує шанувальників новими публікаціями. Цього разу зірка оприлюднила відео, де показала, як проходить її ранок під час спортивного тренування в парку. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала відповідне відео.

Читайте також У стильному спортивному костюмі: Ірина Федишин показала бездоганне вбрання для тренувань

Артистка разом із чоловіком Віталієм Човником прохолодні осінні дні розпочинають із зарядки та пробіжки. Зірка відправляється в один із львівських парків, де зранку займається спортом на свіжому повітрі.

Спортивний look Ірини Федишин

Звісно, що не залишається без уваги зовнішній вигляд співачки. На останньому ролику, який вона поширила у своєму профілі, виконавиця позувала у чорних спортивних штанах із резинками знизу та кофті із написом жовтого кольору на спині. Таке вбрання зірка поєднала із чорно-білими кросівками на високій підошві.

Волосся артистка зібрала у хвіст ззаду і на голову одягнула темно-синю кепку. На обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду і завершила свій спортивний look сонцезахисними окулярами.