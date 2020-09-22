Популярная украинская певица Ирина Федишин показывает не только стильные и изысканные аутфиты, но и демонстрирует наряды, которые выбирает для занятий спортом. Так, на днях звезда показала свою утреннюю зарядку.

Ирина Федишин чуть ли не ежедневно радует поклонников новыми публикациями. На этот раз звезда опубликовала видео, где показала, как проходит ее утро во время спортивной тренировки в парке. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала соответствующее видео.

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Артистка вместе с мужем Виталием Човныком прохладные осенние дни начинают с зарядки и пробежки. Звезда отправляется в один из львовских парков, где утром занимается спортом на свежем воздухе.

Спортивный look Ирины Федишин

Конечно, не остается без внимания внешний вид певицы. На последнем ролике, который она распространила в своем профиле, исполнительница позировала в черных спортивных штанах с резинками снизу и кофте с надписью желтого цвета на спине. Такой наряд звезда соединила с черно-белыми кроссовками на высокой подошве.

Волосы артистка собрала в хвост сзади и на голову надела темно-синюю кепку. На лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту, и завершила свой спортивный look солнцезащитными очками.