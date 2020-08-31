Послаблення карантину допомогло режисерам відновити заплановані зйомки. Так, днями на знімальному майданчику побачили актора Бредлі Купера, який був у незвичному ретро-образі з ледь помітною вишивкою.

Перші кадри зі зйомок нового фільму

Фото поширило видання Just Jared, чиї папараці зустріли знаменитого актора. За даними журналістів, Бредлі Купер постане у новому фільмі режисера Пола Андерсона. Знімальний майданчик розгорнули у місті Енсіно, що в Каліфорнії.

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45-річний актор красуватиметься перед глядачами у білому костюмі з вишитою сорочкою в стилі 70-их. На кадрах видно, як Бредлі Купер трощить все на своєму шляху, після чого вгамовує лють. Для правдоподібності гримери домалювали на тілі представника Голлівуду поранення з кров'ю, що виглядало дещо моторошно.

Що відомо про фільм з Бредлі Купером

Наразі автори нового проєкту не розсекречують жодних деталей стрічки. Відомо тільки те, що всі події розгортатимуться у Лос-Анджелесі в 1970 році. Саме тому костюмери підібрали для виконавця головної ролі Бредлі Купера ретро-костюм, що нагадував стиль відомого голлівудського продюсера і колишнього перукаря Джона Пітерса. Тому у ЗМІ вже припускають, що на глядачів очікуватиме новий байопік.