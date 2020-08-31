Мабуть, чимало кіноманів уявляють себе на місці улюблених героїв фільмів. Однак самі голлівудські актори не завжди переглядають стрічки, в яких знімались. Чому їм не цікаво побачити кінцевий результат зйомок – дізнавайтесь у матеріалі.

Журналісти 24 каналу підібрали 8 яскравих прикладів, коли актори Голлівуду не прагнуть милуватись собою на великому екрані. У коментарях західним ЗМІ вони назвали причини, які зможуть виправдати їхнє рішення.

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Том Генкс

Ним захоплюється весь світ, адже кожна роль Тома Генкса – шедевральна! Однак сам актор не дивився найвідоміші свої картини. Так, оскароносний "Форрест Гамп" не потрапив до списку переглянути фільмів Томом Генксом, про що він залюбки розповідав ABC News.

"Ти завжди вчишся чому новому. А так: тільки споглядаєш, чого не варто було робити. Головна проблема в перегляді старих фільмів полягає в тому, що тобі вже не вдасться нічого змінити", – пояснив Том Генкс.



Том Генкс не переглядає власні фільми / Фото Instagram / @ritawilson

Різ Візерспун

А от знаменита білявка Різ Візерспун у коментарі The Daily Express зізнавалась, що зійшла б з розуму, якби переглядала всі свої фільми. Вона не робить акцент на вже виконаній роботі, а будує плани про майбутні проєкти.

"У мене абсолютна амнезія щодо кожного фільму, в якому я знімалась. Я не можу їх переглядати, тому що якби це зробила, точно зненавиділа б себе", – поділилась Різ Візерспун.



Різ Візерспун також не переглядає свої стрічки / Фото Instagram / @reesewitherspoon

Аль Пачіно

Один з культових акторів Голлівуду Аль Пачіно не бачить потреби переглядати вже відзняті фільми. На його думку, це зайва трата часу. Винятком становлять стрічки, на які Аль Пачіно випадково натрапляє на телебаченні, передає USA Today.

"Немає реальної потреби повертатися до цих стрічок. Я їх бачив, знаю, про що вони. Якщо це якісний фільм, мені пощастило. Якщо ні, тоді це те, про що намагаюся забути", – пояснив Аль Пачіно.



Аль Пачіно у фільмі "Ірландець" / Фото IMDb

Меган Фокс

А от Меган Фокс не може без емоцій дивитись на свої перші ролі в кіно. Актриса в ефірі шоу ET Online не змогла переглядати нарізку з її кадрами, зізнавшись, що тепер інша людина.

"Це так дивно, оскільки я так виросла професійно. Я б ніколи не могла подумати, що колись дивитимусь на себе і говоритиму: "Боже, хто це?" От і зараз, просто дивлюся на цю дівчину і хочу обняти її", – розповіла Меган Фокс.



Меган Фокс ігнорує свої перші ролі в кіно / Фото Instagram / @meghanfox

Джуліанн Мур

Оскароносна актриса Джуліанн Мур зізнавалась в інтерв'ю The Daily Express, що саме створення фільмів, а не їхній перегляд, приносить їй задоволення. Тому зірка Голлівуду ніколи не переглядає свої роботи.

"Я не бачила жодного свого фільму. Не можу сидіти навіть на прем'єрі чи в іншому місці. Мені подобається грати у фільмі більше, ніж дивитися кіно", – зазначила Джуліанн Мур.



Джуліанн Мур / Фото Instagram / @juliannemoore

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Хоакін Фенікс

Милуватись собою у нових стрічках – це точно не про Хоакіна Фенікса. Лауреат Оскара та інших почесних премій у 2016 році заявляв у Time Out London, що переглянув всього 2 фільми зі своєї приголомшливої фільмографії.

"Можливо, я занадто зрілий для того, щоб просто дивитись і вчитись. Є помилки, які були допущені. Але це те, з чим я досі борюсь", – зазначив Хоакін Фенікс.



Хоакін Фенікс переглянув тільки 2 свої фільми / Фото USA Today

Хав'єр Бардем

Знаменитий Хав'єр Бардем зачаровує кіноманів щемливими та проникливими драмами. Однак сам актор не в захваті від того, як виглядає на великому екрані, тому часто відмовляється від перегляду власних фільмів.

"Я навіть не можу дивитись на той ніс, цей голос, ці смішні очі. Я не можу впоратися з цими комплексами", – здивував Хав'єр Бардем читачів GQ.



Хав'єр Бардем / Фото Good Fon

Анджеліна Джолі

А от актриса Анджеліна Джолі може тільки милуватись своєю красою на екрані. Однак вона цього не робить, бо не бачить потреби. Як і інші її колеги, Джолі може тільки в прем'єрний день переглянути власну стрічку. І то це завжди залежить від акторки.



Неперевершена Анджеліна Джолі / Фото Pinterest