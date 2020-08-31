Ослабление карантина помогло режиссерам восстановить запланированные съемки. Так, на днях на съемочной площадке можно было увидеть актера Брэдли Купера, который был в необычном ретро-образе с едва заметной вышивкой.

Первые кадры со съемок нового фильма

Фото распространило издание Just Jared, чьи папарацци встретили знаменитого актера. По данным журналистов, Брэдли Купер появится в новом фильме режиссера Пола Андерсона. Съемочную площадку развернули в городе Энсино, что в Калифорнии.

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45-летний актер будет красоваться перед зрителями в белом костюме с вышитой рубашкой в ​​стиле семидесятых. На кадрах видно, как Брэдли Купер крушит все на своем пути, после чего обуздает ярость. Для правдоподобности гримеры дорисовали на теле представителя Голливуда ранения с кровью, выглядело несколько жутковато.

Что известно о фильме с Брэдли Купером

Сейчас авторы нового проекта не рассекречивают никаких деталей ленты. Известно только то, что все события будут разворачиваться в Лос-Анджелесе в 1970 году. Именно поэтому костюмеры подобрали для исполнителя главной роли Брэдли Купера ретро-костюм, напоминающий стиль известного голливудского продюсера и бывшего парикмахера Джона Питерса. Поэтому в СМИ уже предполагают, что зрителей ожидает новый байопик.