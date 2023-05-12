7 найпоширеніших помилок при вирощуванні полуниці
Вирощування полуниці – це справа, яка потребує певних знань. Адже всі хочуть мати багато урожаю, але при цьому забувають елементарні речі. Ми розповімо про найпоширеніші помилки при вирощуванні полуниці.
Великі та соковиті полуниці – клопітка справа городників. Без певних знань великого урожаю не буде. Найпоширеніші помилки під час вирощування полуниці – розповість 24 Канал.
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Помилки при вирощуванні полуниці
Вирощування полуниці може бути викликом, а природні помилки можуть перешкодити гарному врожаю. Ось кілька найпоширеніших помилок, які можна зробити під час вирощування полуниці.
- Посадка на непридатному ґрунті. Полуниця потребує родючої та дренованої землі для росту й розвитку. Якщо ґрунт містить багато глини або занадто кислий, ягода наврядчи буде рости.
Дренована земля / Фото Haenselblatt
- Місце посадки також має велике значення. Багато людей не замислюються над тим, де посадити полуницю, а потім дивуються, чому нема урожаю. Відповідь проста – ягоді потрібне тепле та сонячне місце. У низині або тіні полуниця замерзне й загине.
- Недостатній або зайвий полив. Ягоді потрібна достатня кількість вологи, але зайва вода часто спричиняє гниль та хвороби. Тому важливо зберігати оптимальний полив насадження.
Полив полуниці / Фото Аптека садівника
- Неналежний догляд за ґрунтом. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб ягода не заростала бур'янами. Для цього можна проводити мульчування, що допоможе зберігати вологу та буде зменшувати ріст бур'янів.
- Неправильна кількість підживлення. Полуниці потрібно багато поживних речовин для розвитку. Брак добрив спричиняє слабкий ріст ягоди. Тоді як зайве підживлення буде шкодити листю ягоди.
Удобрення полуниці / Фото Dolina
- Контроль за шкідниками відіграє важливу роль. Полуницю часто атакують різні шкідники та хвороби, зокрема, мідна та біла гниль та комахи-листівки. Важливо вчасно виявляти та лікувати ці захворювання, аби полуниця залишалась здоровою.
- Відсутність підгортання. Полуничним кущам це дуже потрібно. Тому що через певний час після посадки земля навколо кущика осідає та її треба розпушити. Можна підгортати тирсою або подрібненою корою.