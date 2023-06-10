Як посадити пекінську капусту: прості секрети вирощування, яких ви могли не знати

Пекінську капусту неважко вирощувати, бо вона не є примхливою, а її ніжні та соковиті листки приносять організму багато користі. Підкажемо вам простий спосіб, як виростити пекінську капусту вдома.

Пекінська капуста належить до одного роду разом із кольрабі, брюссельською, броколі та цвітною. Вона найкраще росте та розвивається за температури +15-22. Найкраще її вирощувати розсадним способом, який дає урожай за 3-4 тижні після висадки в землю. Зібрали поради, як правильно вирощувати пекінську капусту, щоб вона проросла.

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Вирощування пекінської капусти розсадою

Насіння на розсаду садять у родючий пухкий ґрунт: можна зробити суміш із кокосового субстрату та перегною. Буде ефективним посівати капусту не в загальну місткість, а по 3 штуки в окремі торф'яні горщики. Таким чином, вона не буде травмуватись при пересадці в землю.

Коли прокльовуються сходи, розсаду можна винести на світло. Температура має бути +8-10, тому краще тримати в прохолодному місці.

Поливати розсаду треба теплою водою, коли підсихає верхній шар землі. Коли у розсади капусти з'явилось по 2-3 листочки, то в горщиках треба залишити по одному найсильнішому сіянцю, а решта – відщипати.

Посадка капусти у відкритий ґрунт

Пересаджувати в землю капусту можна, коли з'явилось перших 5-6 справжніх листків. За 2 тижні до цього розсаду треба загартовувати: виносити у двір, щоб вона звикала до нових умов. За кілька днів до пересадки полив треба припинити.

Пекінську капусту садять на відкритих сонячних ділянках . Земля під неї має бути пухкою, родючою, водночас добре дренованою.

. Земля під неї має бути пухкою, родючою, водночас добре дренованою. Важливо пам'ятати й про сівозміну: пекінську можна саджати після моркви, картоплі, бобових, огірків і цибулі. Натомість не вирощуйте її після буряку та помідорів, бо в них одинакові хвороби та шкідники.



Пекінська капуста / Фото Florisctics.info

Перед садінням покладіть в лунки кладуть по 2 столові ложки суперфосфату, по 2 склянки попелу та по маленькій ложці сечовини. Перемішайте ці речовини з ґрунтом та щедро полийте водою.

Саджайте сіянці на 10-15 сантиметрів одне від одного та 40-50 сантиметрів між рядами.

Догляд за пекінською капустою

Щоб розвивалась коренева система, регулярно розпушуйте землю біля рослин. Це забезпечить кращу родючість.



Пекінська капуста в землі / Фото Agriks.com