Свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії має свої традиції та заборони, які дійшли до нашого часу від предків. У цей день відвідують святкові служіння в церкві й приходять у молитві з різними проханнями до Бога, зазначає 24 канал.

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Вдова Софія виховувала своїх доньок у любові до Бога та вірності йому. Переїхали вони з Мілану до Риму, а там в той час правив імператор-язичник Андріан, який вважався одним з найжорстокіших гонителів християн. Він дізнався про сильні віру Софії й покликав її до себе із доньками, щоб ті відреклися від Бога і принести жертву богині полювання Артеміді. Однак, через їхню відмову це зробити, правитель наказав трьох доньок стратити на очах матері.

В той час старшій дочці Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – 9 років. Після того, як Софія поховала дівчат, вона ще два дні не відходила від могили. А на третій день її забрав Бог у небеса. Ця незламна християнська віра трьох доньок і їх матері дотепер є прикладом для інших.

День пам'яті Віри, Надії, Любові та їх матері Софії – заборони / Фото "Апостроф"

Що не можна робити у свято Віри, Надії, Любові та Софії

Не можна сваритися й вживати лайливі слова.

Не можна бажати ближнім зла.

Не можна виконувати важку роботу.

Не можна шити, прати, вишивати чи стригти.

Не можна вінчатися і проводити гучні гуляння.

Не можна викидати залишки їжі.

Колись в народі вважалося, якщо спекти святковий пиріг і прикрасити його освяченою свічкою, то в родині буде панувати гармонія та злагода.