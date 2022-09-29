Праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии имеет свои традиции и запреты, которые дошли до наших дней от предков. В этот день посещают праздничные служения в церкви и приходят в молитве с разными просьбами к Богу, отмечает 24 канал.
Читайте также День памяти Веры, Надежды, Любви и Софии: дата празднования и история праздника
Вдова София воспитывала своих дочерей в любви к Богу и верности ему. Переехали они из Милана в Рим, а там в то время правил император-язычник Андриан, считавшийся одним из жесточайших гонителей христиан. Он узнал о сильной вере Софии и призвал ее к себе с дочерьми, чтобы они отреклись от Бога и принести жертву богине охоты Артемиде. Однако, из-за их отказа это сделать, правитель приказал трех дочерей казнить на глазах матери.
В то время старшей дочери Вере было 12 лет, Надежды – 10, а Любви – 9 лет. После того как София похоронила девушек, она еще два дня не отходила от могилы. А на третий день ее взял Бог в небеса. Эта несокрушимая христианская вера трех дочерей и их матери до сих пор является примером для других.
День памяти Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – запреты / Фото "Апостроф"
Что нельзя делать в праздник Веры, Надежды, Любви и Софии
- Нельзя ссориться и употреблять бранные слова.
- Нельзя желать ближним зла.
- Нельзя выполнять тяжелую работу.
- Нельзя шить, стирать, вышивать или стричь.
- Нельзя венчаться и проводить громкие застолья.
- Нельзя выбрасывать остатки пищи.
Когда в народе считалось, если испечь праздничный пирог и украсить его освященной свечой, то в семье будет царить гармония и согласие.