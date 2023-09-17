З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії: красиві картинки-привітання

Сьогодні, 17 вересня, християни вшановують пам'ять святих, які віднесені до лику мучениць, – Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Не забудьте привітати своїх близьких і знайомих святковими листівками.

Цього року Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії згідно з новим церковним календарем відзначають за новою датою – 17 вересня. Сьогодні заведено дарувати подарунки такі як ікони, ладанки та різноманітні солодощі. Існує повір'я, якщо дівчинка народиться у цей день, то буде дбайливою господинею, розумною жінкою й доброю матір’ю. Щоб допомогти вам із пошуком гарних привітань, 24 Канал підготував добірку листівок-привітань, які точно стануть сьогодні у пригоді.

До теми Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: привітання з Днем ангела у картинках

Картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії



День ангела Віри, Надії, Любові та Софії – привітання у картинках / Фото "Радіо Максимум"



Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії / Фото "Люкс FM"



Листівка-привітання з іменинами Віри, Надії, Любові та Софії / Фото "Люкс FM"



День ангела Любові – привітання у картинках / Фото з відкритих джерел



Привітання з Днем ангела Надії у картинках / Фото з відкритих джерел



Привітання з іменинами Віри / Фото Inforoom



Листівка з Днем ангела Софії / Фото з відкритих джерел

Автор: Марта Гнат