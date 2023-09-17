В этом году Веры, Надежды, Любви и их матери Софии согласно новым церковным календарем отмечают по новой дате – 17 сентября. Сегодня принято дарить подарки такие как иконы, ладанки и разнообразные сладости. Существует поверье: если девочка родится в этот день, то будет бережной хозяйкой, умной женщиной и доброй матерью. Чтобы помочь вам с поиском хороших поздравлений, 24 Канал подготовил подборку открыток-поздравлений, которые точно пригодятся сегодня.

К теме Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: поздравления с Днем ангела в картинках

Картинки-поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии



День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления в картинках / Фото "Радио Максимум"



Поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото "Люкс FM"



Открытка-поздравления с именинами Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото "Люкс FM"



День ангела Любви – поздравления в картинках / Фото из открытых источников



Поздравления с Днем ангела Надежды в картинках / Фото из открытых источников



Поздравления с именинами Веры / Фото Inforoom



Открытка с Днем ангела Софии / Фото из открытых источников

Автор: Марта Игнат