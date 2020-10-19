Британська супермодель Наомі Кемпбелл постала в новій фотосесії для американського Vogue. Зірка позувала у білій вінтажній сукні із заплющеними очима.

На сторінках в соцмережах стає популярним нове фото Наомі Кемпбелл, повідомляє 24 канал. Британська знаменитість з'явилась на обкладинці американського модного журналу Vogue за листопад.

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50-річна супермодель прикрасила обкладинку глянцю у вбранні від Dior. Наомі Кепмбелл позувала у довгій білій вінтажній сукні на довгий рукав, яка неабияк пасувала жінці та підкреслювала її бездоганну фігуру. Вона постала на сірому фоні, що також робило світлину дуже атмосферною.

Модель позувала з закритими очима, продемонструвавши макіяж в рожевих та зелених відтінках. А на губах Кемпбелл красувалась нюдова помада. Вона склала руки перед собою. Наомі уклала волосся мінімалістично, забравши його за спину.

Модний журнал описав Наомі Кемпбелл як "модель, наставницю, провокатора і легенду".



Наомі Кемпбелл для листопадового номеру Vogue