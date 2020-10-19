Британская супермодель Наоми Кэмпбелл предстала в новой фотосессии для американского Vogue. Звезда позировала в Белом винтажном платье с закрытыми глазами.

На страницах в соцсетях становится популярным новое фото Наоми Кэмпбелл, сообщает 24 канал. Британская знаменитость появилась на обложке американского модного журнала Vogue за ноябрь.

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50-летняя супермодель украсила обложку глянца в наряде от Dior. Наоми Кэпмбелл позировала в длинном белом винтажном платье на длинный рукав, которое изрядно подходило женщине и подчеркивало ее безупречную фигуру. Она появилась на сером фоне, что также делало фотографию очень атмосферной.

Модель позировала с закрытыми глазами, продемонстрировав макияж в розовых и зеленых оттенках. А на губах Кэмпбелл красовалась нюдовая помада. Она сложила руки перед собой. Наоми уложила волосы, забрав их за спину.

Модный журнал описал Наоми Кэмпбелл как "модель, наставницу, провокатора и легенду".



Наоми Кемпбелл для ноябрьского номера Vogue