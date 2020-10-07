Стриминговая компания Apple TV + объявила о съемках документального сериала "Супермодели". Главными звездами проекта станут топовые модели 90-х Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитые красавицы.

По данным Deadline, продюсерами телепроекта выступили легенды Голливуда-Брайан Грейзер и Рон Говард. Они обратились к культовым моделям 90-х с предложением рассказать, как устроена фэшн-индустрия, что остается за кулисами съемок и модных показов, каково это – быть секс-символами.

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Сейчас участие в съемках подтвердили модели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд, которые разместили свои архивные фото в инстаграме. Кроме этого, в документальном сериале предстанет и модель Кристи Терлингтон.

"Мои сестры Кристи, Линда, Синди и я очень рады поделиться своей историей с миром, и не может быть лучших партнеров в этом путешествии, чем Брайан Грейзер и Рон Говард. Это реальная мечта... Мы надеемся, что наше путешествие в сериале будет вдохновлять, мотивировать и подстегивать молодых людей во всем мире, – написала Наоми Кэмпбелл в сети.

Режиссером сериала выступила Барбара Коппл. Она провела интервью с супермоделями и вместе с ними обсудила влияние фэшн-индустрии на культуру и СМИ.

"Я рада воссоединиться со своими подругами, чтобы отпраздновать это событие и исследовать, как супермодели вышли за пределы традиционного восприятия и границы обычного моделинга. При поддержке Imagine Documentaries и оскароносной режиссера Барбары Коппл мы планируем исследовать динамические личности и изменения в СМИ и культуре", – рассказала Синди Кроуфорд

Когда же сериал появится на стриминговой платформе Apple TV+, пока неизвестно.