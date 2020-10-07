Стрімінгова компанія Apple TV+ оголосила про зйомки документального серіалу "Супермоделі". Головними зірками проєкту стануть топові моделі 90-их Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл та інші знамениті красуні.

За даними Deadline, продюсерами телепроєкту виступили легенди Голлівуду – Браян Грейзер і Рон Говард. Вони звернулись до культових моделей90-их з пропозицією розповісти, як влаштована фешн-індустрія, що залишається за лаштунками зйомок і модних показів, як це – бути секс-символами.

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Наразі участь у зйомках підтвердили моделі Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста та Сінді Кроуфорд, які розмістили свої архівні фото в інстаграмі. Окрім цього, у документальному серіалі постане і модель Крісті Терлінгтон.

"Мої сестри Крісті, Лінда, Сінді та я надзвичайно раді поділитися своєю історією зі світом, і не може бути кращих партнерів у цій мандрівці, ніж Браян Грейзер та Рон Говард. Це є реальною мрією... Ми сподіваємося, що наша подорож в серіалі надихатиме, мотивуватиме і підбадьорюватиме молодих людей у всьому світі, – написала Наомі Кемпбелл у мережі.

Режисеркою серіалу виступила Барбара Коппл. Вона провела інтерв'ю із супермоделями та разом із ними обговорила вплив фешн-індустрії на культуру та ЗМІ.

"Я рада возз’єднатися зі своїми подругами, щоб одночасно відсвяткувати цю подію та дослідити, як супермоделі вийшли за межі традиційного сприйняття та межі звичайного моделінгу. За підтримки Imagine Documentaries та оскароносної режисерки Барбари Коппл ми плануємо дослідити динамічні особистості та зміни у ЗМІ та культурі", – розповіла Сінді Кроуфорд

Коли ж серіал з'явиться на стрімінговій платформі Apple TV+, наразі невідомо.