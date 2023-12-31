2023 рік був складним для всіх українців, адже зараз ми відстоюємо свою незалежність у війні з Росією. Кожен з нас втратив на фронті родича, друга, колегу чи знайомого. Нехай у 2024 році закінчиться війна перемогою України. Тимчасом 24 Канал зібрав кілька віншувань для Нового року, які приваблять у ваш дім добро, упіх і достаток.

До теми З прийдешнім Новим роком, Україно: неймовірні привітання у прозі та віршах для рідних та друзів

Віншування на Новий рік 2024

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

На щастя, на здоров'я, на той Новий рік

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбі ясні зорі,

Щоб вам родила пшениченька в полі.

А в тій торбині місяць ясненький,

Щоб на вашім столі хліб був біленький.

А в тій торбині листячко з дуба,

Була б здорова родинонька люба.

Все з тої торбини я висипаю,

В торбу покласти гарненько прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару,

Можна ще дати меду горнятко,

Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.

Не будьте скупі, господароньку,

На другий рік вернусь з повною торбою.

***

Бажаю, щоб прийдешній рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі живе,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятаються назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

***

Бажаю, щоб Новий рік приніс миру та злагоди українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2024-й подарує тільки щасливі моменти й Господь береже кожного дня.



З Новим роком / Фото Moonzori

Сподіваюсь, з Вами буде

Дружня, радісна родина,

Щастям сповнена дружина,

Смачні страви – на столі,

Мир і спокій – на землі!

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у Вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч, щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!

Хай любов заходить в дім,

Хай добро панує в нім,

Хай в родинах спокій буде,

Хай щастить Вам, добрі люди!

***

Нехай 2024 рік відзначиться тільки приємними новинами! Нехай він буде переможний і сповнений радості! Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови й подальшого процвітання! Щасливого нового року та всіх гараздів!

***

Хай Новий рік несе дива.

Нехай згорить, дотла, Москва!

І ще б нам, дуже повезло,

Якби застрелився х-ло!

А ще, у наших ворогів,

Хай ріки вийдуть з берегів!

Хай газ по тридцять, нафта двадцять,

Хай, москалі, повеселяться!

А нам, щоб жити без війни.

Щоб снились кольорові сни.

Щоб, кожен українець, брат!

Щоб рід помножився в стократ.

Ми стали вільними від нині,

Здобудем Славу Україні!

Щоб зникла, з влади, вся холера,

А став новий Степан Бандера!



З Новим роком / Фото KP.UA

Привітання з Новим роком

Щирі наші ви прийміть.

Подарує хай натхнення

Ця казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя й миру вашій домі,

На душі хай буде рай.

***

Хай любов панує в домі,

Хай Господь пошле щасливої долі,

Хай в родині спокій буде,

Хай рік новий щасливим буде!