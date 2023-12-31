2023 рік був складним для всіх українців, адже зараз ми відстоюємо свою незалежність у війні з Росією. Кожен з нас втратив на фронті родича, друга, колегу чи знайомого. Нехай у 2024 році закінчиться війна перемогою України. Тимчасом 24 Канал зібрав кілька віншувань для Нового року, які приваблять у ваш дім добро, упіх і достаток.
До теми З прийдешнім Новим роком, Україно: неймовірні привітання у прозі та віршах для рідних та друзів
Віншування на Новий рік 2024
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
На щастя, на здоров'я, на той Новий рік
Ледве я торбу до вас приволік.
А в тій торбі ясні зорі,
Щоб вам родила пшениченька в полі.
А в тій торбині місяць ясненький,
Щоб на вашім столі хліб був біленький.
А в тій торбині листячко з дуба,
Була б здорова родинонька люба.
Все з тої торбини я висипаю,
В торбу покласти гарненько прохаю:
Кільце ковбаски, кавальчик сала,
Пампух, горішки, яблучок пару,
Можна ще дати меду горнятко,
Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.
Не будьте скупі, господароньку,
На другий рік вернусь з повною торбою.
***
Бажаю, щоб прийдешній рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі живе,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятаються назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
***
Бажаю, щоб Новий рік приніс миру та злагоди українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай 2024-й подарує тільки щасливі моменти й Господь береже кожного дня.
З Новим роком / Фото Moonzori
Сподіваюсь, з Вами буде
Дружня, радісна родина,
Щастям сповнена дружина,
Смачні страви – на столі,
Мир і спокій – на землі!
З Новим роком, добрі люди!
І нехай у Вас не буде
Горя, смутку і біди.
Ну, а поруч, щоб завжди
Крокувала доброта,
Найдорожча і свята.
З Новим роком, добрі люди!
Хай любов заходить в дім,
Хай добро панує в нім,
Хай в родинах спокій буде,
Хай щастить Вам, добрі люди!
***
Нехай 2024 рік відзначиться тільки приємними новинами! Нехай він буде переможний і сповнений радості! Нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови й подальшого процвітання! Щасливого нового року та всіх гараздів!
***
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
З Новим роком / Фото KP.UA
Привітання з Новим роком
Щирі наші ви прийміть.
Подарує хай натхнення
Ця казкова, славна мить.
Все нехай в житті вдається,
Множиться добро нехай.
Щастя й миру вашій домі,
На душі хай буде рай.
***
Хай любов панує в домі,
Хай Господь пошле щасливої долі,
Хай в родині спокій буде,
Хай рік новий щасливим буде!