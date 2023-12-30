Однак, навіть у складні часи, можна створити новорічну казку, хоч трошки. Не давайте смутку заволодіти вашим серцем. Вірте в перемогу України та пам'ятайте, що кращі часи обов'язково прийдуть. Редакція 24 Каналу щиро вітає всіх українців з прийдешнім Новим роком!

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Привітання з Новим роком у віршах

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

З Новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,

Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

Новий рік 2024 / Фото Amazing Ukraine

***

В долоньки тихенько складу я бажання,

Щоб дивом сьогоднішнім все освітилося,

Вже на підході Новий рік, щасливий,

Хочу, щоб усмішкою ти освітилась!

Кохана, ти як сніжинка з морозу,

Нехай в Новий рік відчуєш лише казку,

Тобі я подарую все, що маю,

Любов, вірність, ніжність та ласку!

***

З Новим роком вас вітаю!

Гучно хай дзвенять бокали

Від душі вам побажаю,

Кращі, щоб часи настали!



Щоби успіх був у всьому

І щоб радість повний міг

І достатку вам додому,

Щоб лунав веселий сміх!

***

Новий рік вже на порозі,

Вже от-от постукає у двері.

Запросіть його з морозу

До святкової вечері...

Хай він вам дарує казку,

Не на день — на цілий рік!

Щоб щасливі й багаті

Ви прожили довгий вік!

Новий рік 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Новим роком у прозі

Вітаю з Новим роком 2024! Нехай наступний рік стане кращим, ніж попередній. Нехай він принесе нам більше добрих новин, віру в хороше майбутнє, сімейне щастя. Бажаю, щоб 2024 згуртував усіх нас навколо віри в перемогу України!

***

Вітаю з Новим роком і бажаю, щоб не було поганої погоди за вікном, щоб не було печалей на душі. Нехай рік прийдешній буде добрим і щасливим, нехай дарує радість, мир, успіх. Бажаю яскравих емоцій, бажаю величезної удачі та найбільших сил на весь майбутній рік.

***

Щиро вітаю вас з Новим роком! Бажаю здоров’я, удачі та добробуту. Нехай будуть сили та наснага для нових звершень. Маємо віру, що у новому році здійсниться головне бажання усіх українців — ми переможемо. І попереду на нас чекає багато щастя, усмішок та можливостей у мирній Україні. Щасливого Нового року! Підтримуємо та віримо у ЗСУ! Слава Україні!

Новий рік 2024 / Фото Telegraf

Новий рік 2024 / Фото listivki.com.ua

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Дорога родина! З прийдешнім Новим 2024 роком, який принесе з собою багато зеленого драконівського вогню. Бажаю вашій сім'ї неймовірних подій та радості, мудрості та міцного здоров'я. Нехай цей рік буде для вас часом великих звершень та взаємопідтримки. Бажаю, щоб кожен день приносив щасливі усмішки та позитивні миті. Бережіть одне одного. З Новим роком!

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З Новим роком! Нехай у тебе буде стільки грошей, скільки випаде пухнастого білого снігу цієї зими, стільки вірних друзів, скільки зірок на небосхилі, що сяє, стільки нових вражень, скільки прикрас на всіх святкових ялинках світу!

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Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2024 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі усмішки, а всі проблеми та негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!