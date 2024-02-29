На подружжя чекають зради, сварки та навіть розлучення. Однак люди ставляться до таких забобон по-різному: хтось вірить, а інші ні.

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Вінчання та весілля у високосний рік

Керівниця відділів державної реєстрації актів цивільного стану Києва Рада Дашутіна розповіла журналістам "Сніданку з 1+1", що українці дійсно беруть шлюб у високосні роки рідше. В Києві, наприклад, у 2020 році одружилося 18735 пар, а вже у 2021 році, – 25301 пара, хоча тоді був карантин, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тож деякі люди таки звертають увагу на повір'я.

Цікаво, що церква дозволяє і вінчатися, і справляти весілля у високосні роки. Протоієрей Православної церкви України Михайло Омелян вважає, що ці заборони – міф.

Можна подивитися на це (ред. одруження у високосний рік) з іншого боку. Господь нам дає ще одну можливість, ще один день, щоб проявити радість і щастя. Шлюб не залежить від нумерації року, від назви місяця, від дати укладання. Щастя залежить від поваги, від прояву любові до іншої людини, від того, як люди стараються заради одне одного,

– зазначає Михайло Омелян.

Астрологиня Софія Савич також не вірить у такі забобони. Каже, що, навпаки, потрібно діяти, приймати важливі рішення, народжувати дітей, купувати цінні речі, аби не втрачати можливості.