Супругов ждут измены, ссоры и даже развод. Однако люди относятся к таким предрассудкам по-разному: кто-то верит, а другие нет.

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Венчание и свадьба в високосный год

Руководитель отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Киева Рада Дашутина рассказала журналистам "Сніданку з 1+1", что украинцы действительно женятся в високосные годы реже. В Киеве, например, в 2020 году поженилось 18735 пар, а уже в 2021 году – 25301 пара, хотя тогда был карантин, в связи с пандемией коронавируса. Поэтому некоторые люди таки обращают внимание на поверья.

Интересно, что церковь позволяет и венчаться, и справлять свадьбы в високосные годы. Протоиерей Православной церкви Украины Михаил Омелян считает, что эти запреты – миф.

Можно посмотреть на это (ред. бракосочетание в високосный год) с другой стороны. Господь нам дает еще одну возможность, еще один день, чтобы проявить радость и счастье. Брак не зависит от нумерации года, от названия месяца, от даты заключения. Счастье зависит от уважения, от проявления любви к другому человеку, от того, как люди стараются ради друг друга,

– отмечает Михаил Емельян.

Астролог София Савич также не верит в такие предрассудки. Говорит, что, наоборот, нужно действовать, принимать важные решения, рожать детей, покупать ценные вещи, чтобы не терять возможности.