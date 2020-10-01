Одна з найвідоміших співачок України Тіна Кароль виховує 11-річного сина Веніаміна. Артистка розповіла, що він думає про те, якби у зіркової мами з'явилися стосунки.

Українська співачка Тіна Кароль дала чергове інтерв'ю програмі "Життя відомих людей". Там популярна актриса розповіла, що вже розмовляла з сином на теми нового чоловіка або ж поповнення в сім'ї.

Варто знати У нас різні світогляди: Тіна Кароль розповіла про стосунки з родиною

Після смерті чоловіка та продюсера Тіни Кароль Євгена Огіра 2013-го року, єдиним чоловіком в сім'ї залишився 11-річний син Веніамін. Співачка розповідала раніше, що хотіла б донечку. Тіна розмовляла з сином на цю тему і зізнається, що поки що він сприймає дітей так, наче вони будуть носити його речі. Але жінка каже: "Думаю, що ми до цього доростемо".

Чоловік – це тут вже є конкуренція. Ми підіймаємо цю тему. Він або не бачить поки що людину, яка б, на його думку і відчуття, була сильніша за нього,

– розповіла Тіна Кароль.



Тіна Кароль з Веніаміном / Instagram / @tinakarol_fantina

Співачка зазначає, що хоч він малий, але мислить як чоловік. Але зіркова матуся дозволяє йому висловлювати думки на цю тему.

Тіна Кароль додала, що допускає можливість того, що колись з нею буде чоловік. Але для цього потрібно закохатися. Зірка зізналась, що не знає, чи зможе знову знайти почуття до когось.

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