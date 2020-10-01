Одна из самых известных певиц Украины Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина. Артистка рассказала, что он думает о том, если бы у звездной мамы появились отношения.

Украинская певица Тина Кароль дала очередное интервью программе "Жизнь известных людей". Там популярная актриса рассказала, что уже разговаривала с сыном на темы нового мужа или же пополнения в семье.

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После смерти мужа и продюсера Тины Кароль Евгения Огира в 2013-м году, единственным мужчиной в семье остался 11-летний сын Вениамин. Певица рассказывала раньше, что хотела бы доченьку. Тина разговаривала с сыном на эту тему и признается, что пока что он воспринимает детей так, словно они будут носить его вещи. Но женщина говорит:"Думаю, что мы до этого дорастем".

Мужчина – это здесь уже есть конкуренция. Мы поднимаем эту тему. Он или не видит пока человека, который бы, по его мнению и ощущению, был сильнее его,

– рассказала Тина Кароль.

Тина Кароль с Вениамином / Instagram / @tinakarol_fantina

Певица отмечает, что хоть он мал, но мыслит как мужчина. Но звездная мамочка позволяет ему высказывать мысли на эту тему.

Тина Кароль добавила, что допускает возможность того, что когда-то с ней будет мужчина. Но для этого нужно влюбиться. Звезда призналась, что не знает, сможет ли снова обрести чувства к кому-то.

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