Українська співачка Наталка Карпа вже чотири роки одружена з Героєм АТО Євгеном Тєрєховим. Зірка розповіла про деталі їхнього знайомства та як чоловік освідчився Наталці.

Відома співачка Наталка Карпа дала інтерв'ю програмі "ЖВЛ", де розповіла, що до 30 років вона будувала кар'єру і не до кінця замислювалась про створення сім'ї, а відклала особисте життя "на потім".

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Наталка та Євген познайомилися на концерті для ветеранів АТО. Зазначимо також, що чоловік, що колись був учасником бойових дій, молодший за співачку на сім років. Тоді він відразу закохався в Наталку.

Ми ввечері пішли повечеряти і поспілкуватися. І вона запропонувала: "Ви ж не були в наших краях? Приїжджайте до Львова, зустріну, покажу". А я не був у Львові, та й давно не було відпустки,

– розповів Євген.

Але зустрілась пара тільки через декілька місяців. 1 січня Євген приїхав до Львова, а там дізнався, що у Наталки немає стосунків. "А з 13 на 14 лютого оцей хлопець вже набрався сміливості і освідчився. Він довго не чекав", – сказала Наталка.

Вже через півтори місяці стосунків пара заручилась. Тоді Євген освідчився оригінально: зробив це прямо на сцені та подарував співачці величезний букет білих троянд.

Через кілька років Наталка завагітніла, цей період проходив досить складно. Тоді Євген часто підтримував її та навіть забороняв проводити концерти. Наприкінці грудня Наталка народила дівчинку Злату і поки що відклала свою музичну кар'єру.