Украинская певица Наталка Карпа уже четыре года замужем за Героем АТО Евгением Тереховым. Звезда рассказала о деталях их знакомства и как мужчина сделал предложение Наталье.

Известная певица Наталка Карпа дала интервью программе "ЖЗЛ", где рассказала, что до 30 лет она строила карьеру и не до конца задумывалась о создании семьи, а отложила личную жизнь "на потом".

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Наталья и Евгений познакомились на концерте для ветеранов АТО. Отметим также, что мужчина, который когда-то был участником боевых действий, младше певицы на семь лет. Тогда он сразу влюбился в Наталью.

Мы вечером пошли поужинать и пообщаться. И она предложила: "Вы же не были в наших краях? Приезжайте во Львов, встречу, покажу". А я не был во Львове, и давно не было отпуска,

– рассказал Евгений.

Но встретилась пара только через несколько месяцев. 1 января Евгений приехал во Львов, а там узнал, что у Наташи нет отношений. "А с 13 на 14 февраля этот парень уже набрался смелости и сделал предложение. Он долго не ждал", – сказала Наталья.

Уже через полтора месяца отношений пара обручилась. Тогда Евгений сделал оригинально: сделал это прямо на сцене и подарил певице огромный букет белых роз.

Через несколько лет Наталья забеременела, этот период проходил довольно сложно. Тогда Евгений часто поддерживал ее и даже запрещал проводить концерты. В конце декабря Наталья родила девочку Злату и пока отложила свою музыкальную карьеру.