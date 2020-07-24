Потап пригадав смертельну ДТП, в яку потрапила його дружина Настя Каменських. Він зізнався, що трагічна аварія стала поворотним моментом у її житті й кардинально змінила долю.

Зірковий чоловік Насті Каменської Потап дав відверте інтерв'ю для програми "Екзамен", який з'явився на ютуб-каналі Маші Єфросиніної. Під час розмови з ведучою він зізнався, що саме дружина-співачка є тією людиною, яка ніколи його не зрадить і завжди скаже правду. Репер наголосив на її людських чеснотах та пояснив, що її ставлення до життя кардинально змінилося після моторошної ДТП.

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Настя Каменських разом з ексбойфрендом Володимиром Дятловим та його рідними їхали з Києва до Миколаєва на святкування дня народження. Їхнє авто потрапило в аварію, у якій загинули мама, батько та молодша сестра хлопця. Співачка та Володимир дивом залишилися живі.

Настю Каменських рятували в місцевій лікарні – їй зашивали голову та ногу. Друзів, які завершили романтичні стосунки 2009 року після чотирьох років зустрічань, ця трагедія дуже зблизила.

Вони сіли в машину і вона вісім разів перевернулася в аварії. Настя вилетіла, вибила головою скло. Я думаю, що в цей момент доля Насті дуже змінилася... Вона змінилася, тому що була там. Вона була на межі життя і смерті,

– висловився Потап.

За місяць після ДТП гурт "Потап і Настя" планували знімати свій перший кліп. Сама зірка раніше запевняла, що після трагедії вона стала шалено популярною й отримала визнання. Співачка написала пісню "Ты ушла" про всіх, кого втратила у цій аварії.

Потап запевняє, що Настя Каменських байдужа до хейтерів, заздрощів та лицемірства, адже в житті зірка бачить лише головне й не переймається через дрібниці. Під час цих слів про кохану репер не зміг стримати сліз.

Інтерв'ю Потапа для програми "Екзамен": дивіться відео онлайн (41:50)