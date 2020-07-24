23 травня минулого року в українському шоу-бізнесі побільшало на одну зіркову пару. Потап та Настя Каменських одружилися після таємного роману. Репер пригадав, що мав одразу чотири весілля з коханою, та показав, якими були церемонії.

Після офіційного одруження 23 травня 2019 року ексколеги по дуету та успішні артисти більше не приховували свої стосунки від публіки. Їхнє весілля в розкішному ресторані під Києвом стало однією з найгучніших подій вітчизняного шоу-бізнесу. Проте, як з'ясувалося, Настя Каменських мала чотири весілля з Потапом, які репер пригадав на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Настя Каменських вперше одружилась з Потапом у Лас-Вегасі 3 роки тому: фото

Перше з них відбулось за часів гурту "Потап і Настя" на зйомках розважальної програми . Друге – у Лас-Вегасі на скромній церемонії 3 роки тому. Тоді пара перебувала в США на гастролях після заручин, де репер всього за три години організував імпровізоване весілля.

Втретє Потап і Настя Камен ських одягнули вбрання наречених для зйомок кліпу на пісню "Константа", якою публічно оголосили про своє офіційне одруження. На відео співачка постала у ніжних домашніх образах, а згодом одягнула весільну сукню, а репер – чорний смокінг. Останнє фото з колажу – чуттєвий кадр з пишного весілля під Києвом, на якому закохані дали подружні обітниці.