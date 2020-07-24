23 мая прошлого года в украинском шоу-бизнесе стало больше на одну звездную пару. Потап и Настя Каменских поженились после тайного романа. Рэпер вспомнил, что у него было сразу четыре свадьбы с любимой, и показал, какими были церемонии.

После официального бракосочетания 23 мая 2019 года экс-коллеги по дуэту и успешные артисты больше не скрывали свои отношения от публики. Их свадьба в роскошном ресторане под Киевом стала одним из самых громких событий отечественного шоу-бизнеса. Однако, как выяснилось, у Насти Каменских было четыре свадьбы с Потапом, которые рэпер вспомнил на личной странице в инстаграме.

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Первая из них состоялась во времена группы "Потап и Настя" на съемках развлекательной программы. Вторая – в Лас-Вегасе на скромной церемонии 3 года назад. Тогда пара находилась в США на гастролях после помолвки, где рэпер всего за 3 часа организовал импровизированную свадьбу.

В третий раз Потап и Настя Каменских одели наряды молодоженов для съемок клипа на песню "Константа", которой публично объявили о своем официальном браке. На видео певица появилась в нежных домашних образах, а затем надела свадебное платье, а рэпер – черный смокинг. Последнее фото с коллажа – чувственный кадр с пышной свадьбы под Киевом, на котором влюбленные дали супружеские обеты.

Наши с Каменских свадьбы: сценическая, Лас-Вегасская, киевская, клиповая. Это только начало,

– трогательно подписал Потап.