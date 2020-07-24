Потап вспомнил смертельное ДТП, в которое попала его жена Настя Каменских. Он признался, что трагическая авария стала поворотным моментом в ее жизни и кардинально изменила судьбу.

Звездный муж Насти Каменских Потап дал откровенное интервью для программы "Экзамен", которая появилась на ютуб-канале Маши Ефросининой. Во время разговора с ведущей он признался, что именно жена-певица является тем человеком, который никогда его не предаст и всегда скажет правду. Рэпер отметил ее человеческие добродетели и объяснил, что ее отношение к жизни кардинально изменилось после жуткого ДТП.

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Настя Каменских вместе с бывшим бойфрендом Владимиром Дятловым и его родными ехали из Киева в Николаев на празднование дня рождения. Их авто попало в аварию, в которой погибли мама, отец и младшая сестра парня. Певица и Владимир чудом остались живы.

Настю Каменских спасали в местной больнице – ей зашивали голову и ногу. Друзей, которые завершили романтические отношения в 2009 году после четырех лет встречаний, эта трагедия очень сблизила.

Они сели в машину, и она восемь раз перевернулась в аварии. Настя вылетела, выбила головой стекло. Я думаю, что в этот момент судьба Насти очень изменилась... Она изменилась, потому что была там. Она была на грани жизни и смерти,

– выразился Потап.

Через месяц после ДТП группа "Потап и Настя" планировали снимать свой первый клип. Сама звезда ранее уверяла, что после трагедии она стала безумно популярной и получила признание. Певица написала песню "Ты ушла" обо всех, кого потеряла в этой аварии.

Потап уверяет, что Настя Каменских равнодушна к хейтерам, зависти и лицемерию, так как в жизни звезда видит только главное и не переживает по пустякам. Во время этих слов о любимой рэпер не смог сдержать слез.

Интервью Потапа для программы "Экзамен": смотрите видео онлайн (41:50)