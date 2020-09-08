Зіркове подружжя Девіда та Вікторії Бекхем перехворіло коронавірусом ще в березні. Закохані заразилися COVID-19 на вечірці в Лос-Анджелесі, проте не афішували цього.

В березні пара побувала на гучній вечірці в Лос-Анджелесі. Після перших проявів симптомів COVID-19 подружжя зробило тест на виявлення хвороби, який показав позитивний результат. Про це повідомляє видання The Sun.

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Коронавірусна хвороба вже вразила мільйони людей у різних куточках світу. Не оминає вона і знаменитостей. Стало відомо, що до числа тих зірок, які вже перехворіли COVID-19, належать Девід та Вікторія Бекхеми.

В березні пара побувала на вечірці в Лос-Анджелесі. Оскільки, колишній футболіст Девід Бекхем заснував в США футбольний клуб Inter Miami, то тепер регулярно буває за океаном у справах. Сім'я, зокрема дружина, часто складає компанію спортсменові. Саме Вікторія у березні супроводжувала коханого в робочій поїздці.

Коронавірус у Девіда та Вікторії Бекхемів

Після повернення до Великої Британії зіркове подружжя відсвяткувало 21-ий день народження старшого сина Брукліна у компанії багатьох гостей. Згодом пара вкотре відправилася в Америку, побувавши в Маямі. Через декілька днів Девід відчув перші симптоми COVID-19. Про це виданню The Sun повідомляє інсайдер.

Вікторія також погано почувалася. У неї сильно боліло горло та була висока температура. Пара перебувала на лікуванні та самоізоляції в заміському маєтку в Котсуолді.

Приблизно в той самий час на коронавірус захворіли декілька родичів, співробітників дизайнерської компанії компанії Вікторії та члени її персональної команди – водії, охоронці, асистенти. Дехто з них мав ускладнення, спричинені коронавірусом. Після цього дизайнерка відправила усю сім'ю на суворий карантин, що тривав протягом двох тижнів, адже підозрювала, що саме найближчі родичі могли стати носіями інфекції.

Наразі Вікторія та Девід офіційно не підтвердили інформацію щодо виявлення у них коронавірусу.

Зазначимо, станом на 8 вересня COVID-19 виявили у 27 492 982 людей у різних куточках світу. Коронавірусна хвороба забрала життя 896 926 пацієнтів. 19 592 280 осіб змогли одужати.