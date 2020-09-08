Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм переболели коронавирусом еще в марте. Влюбленные заразились COVID-19 на вечеринке в Лос-Анджелесе, однако не афишировали этого.

В марте пара побывала на шумной вечеринке в Лос-Анджелесе. После первых проявлений симптомов COVID-19 супруги сделали тест на выявление болезни, который показал положительный результат. Об этом сообщает издание The Sun.

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Коронавирусная болезнь уже поразила миллионы людей в разных уголках мира. Не обходит она и знаменитостей. Стало известно, что к числу тех звезд, которые уже переболели COVID-19, принадлежат Дэвид и Виктория Бекхэмы.

В марте пара побывала на вечеринке в Лос-Анджелесе. Так как бывший футболист Дэвид Бекхэм основал в США футбольный клуб Inter Miami, то теперь регулярно бывает за океаном по делам. Семья, в частности жена, часто составляет компанию спортсмену. Именно Виктория в марте сопровождала любимого в рабочей поездке.

Коронавирус у Дэвида и Виктории Бекхэмов

По возвращении в Великобританию звездные супруги отпраздновали 21-ый день рождения старшего сына Бруклина в компании многих гостей. Впоследствии пара в очередной раз отправилась в Америку, побывав в Майами. Через несколько дней Дэвид почувствовал первые симптомы COVID-19. Об этом изданию The Sun сообщает инсайдер.

Виктория тоже плохо себя чувствовала. У нее сильно болело горло и была высокая температура. Пара находилась на лечении и самоизоляции в загородном поместье в Котсуолде.

Примерно в то же время коронавирусом заболели несколько родственников, сотрудников дизайнерской компании компании Виктории и члены ее персональной команды – водители, охранники, ассистенты. Некоторые из них имели осложнения, вызванные коронавирусом. После этого дизайнер отправила всю семью на строгий карантин, длившийся в течение двух недель, ведь подозревала, что именно ближайшие родственники могли стать носителями инфекции.

Сейчас Виктория и Дэвид официально не подтвердили информацию об обнаружении у них коронавируса.

Отметим, по состоянию на 8 сентября COVID-19 обнаружили у 27 492 982 человек в разных уголках мира. Коронавирусная болезнь унесла жизни 896 926 пациентов. 19 592 280 человек смогли выздороветь.