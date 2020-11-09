Британська дизайнерка Вікторія Бекхем вкотре показала шанувальницям варіант стильного образу. Вона показала осіннє вбрання, яке чудово підійде для прохолодної погоди і не лише зігріє, а й стане яскравим доповненням вашого гардеробу.

З приходом осені дівчата прагнуть поповнити свій гардероб актуальними речами. Зокрема, звертають увагу на вбрання знаменитостей, які завжди слідкують за трендами. Справжнбою іконою стилю для багатьох модниць у різних країнах світу є дизайнерка Вікторія Бекхем. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала нову світлину, на якій постала в актуальному вбранні.

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Вчора, 8 листопада, Вікторія і Девід Бекхеми долучилися до Макового дня, коли країни Британської співдружності націй вшановували пам'ять усіх солдатів Британської співдружності, загиблих в конфліктах за участю Великої Британії.

Стильний look Вікторії Бекхем

У профілі дизайнерка поширила фото, де зображена разом із коханим. Вікторія постала перед камерою у теплому светрі теракотового кольору. Вбрання мало сині рукави та високу горловину. Такий светр знаменитість поєднала з двоколірними джинсами-кльош. Волосся Бекхем забрала назад, залишивши спереду лише декілька пасм. На обличчі вона зробила ніжний макіяж у природних відтінках.

Девід Бекхем позував поруч із дружиною у білій сорочці, сірому піджаку та вельветових коричневих штанах. Поєднав таке вбрання із високими шкіряними чоботами.



Вікторія Бекхем з чоловіком / Instagram / @victoriabeckham