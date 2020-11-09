Британская дизайнер Виктория Бекхэм в очередной раз показала поклонницам вариант стильного образа. Она показала осенний наряд, который прекрасно подойдет для прохладной погоды и не только согреет, но и станет ярким дополнением вашего гардероба.

С приходом осени девушки стремятся пополнить свой гардероб актуальными вещами. В частности, обращают внимание на наряды знаменитостей, которые всегда следят за трендами. Подлинной иконой стиля для многих модниц в разных странах мира является дизайнер Виктория Бекхэм. На личной странице в Инстаграме она опубликовала новую фотографию, на которой предстала в актуальном наряде.

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Вчера, 8 ноября, Виктория и Дэвид Бекхэмы присоединились к Маковому дню, когда страны Британского содружества наций почтили память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.

Стильный look Виктории Бекхэм

В профиле дизайнер опубликовала фото, где изображена вместе с любимым. Виктория предстала перед камерой в теплом свитере терракотового цвета. У наряда синие рукава и высокая горловина. Такой свитер знаменитость соединила с двухцветными джинсами-клеш. Волосы Бекхэм забрала назад, оставив спереди несколько прядей. На лице она сделала нежный макияж в естественных оттенках.

Дэвид Бекхэм позировал рядом с женой в белой рубашке, сером пиджаке и вельветовых коричневых брюках. Соединил такое одеяние с высокими кожаными сапогами.

Виктория Бекхэм с мужем / Instagram / @victoriabeckham